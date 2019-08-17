Специалисты оценят возможное влияние мусорных объектов на орнитологическую ситуацию вокруг аэропорта.

Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.Задача комиссии - дать оценку возможному влиянию мусорных объектов на орнитологическую ситуацию вокруг аэропорта. По данным Росприроднадзора, рядом с Жуковским находятся два мусорных объекта, которые могли привлечь птиц: это сортировочная станция компании "Экосервис" и нелегальная свалка у озера Глушица. При этом, как утверждают местные власти, на последнем объекте находятся только строительные отходы, органических отходов там нет."Мы обследовали все зоны, в которых потенциально могли возникнуть большие популяции птиц, представляющих угрозу для полетов. Орнитологических аномалий нигде не зафиксировано. Это подтверждают эксперты. На озере Глушица обнаружили несколько уток, - сказал Дмитрий Куракин, чьи слова приводятся на официальном сайте правительства Московской области.При этом, министр отметил, что проверки все равно будут продолжаться. "Главный итог сегодняшнего дня: мы договорились о совместной работе с Росприроднадзором. Цель – сформулировать конкретные меры по оздоровлению экологической обстановки вокруг таких важнейших объектов, как аэропорты", - добавил он.Накануне лайнер А321 "Уральских авиалиний", следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле. На высоте 20-30 метров самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборники, что привело к неисправности двигателей. В результате аварийной посадки никто не погиб. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены Золотой Звезды Героя Российской Федерации, бортпроводники – орденами Мужества.