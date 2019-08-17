В рамках товарищеского матча петербургский СКА на льду Варубоден Арены в финском городе Киркконумми обыграл подмосковный Витязь. Армейцы отправили в ворота соперника три безответных шайбы – 3:0.

В рамках товарищеского матча петербургский СКА на льду "Варубоден Арены" в финском городе Киркконумми обыграл подмосковный "Витязь". Армейцы отправили в ворота соперника три безответных шайбы – 3:0.У победителей встречи хет-трик оформил Виктор Тихонов, который забросил шайбы на 25-й, 33-й и 60-й минутах противостояния.В следующем матче СКА в среду, 21 августа сыграет с нижегородским "Торпедо", а "Витязь" на следующий день встретится с московским "Динамо".