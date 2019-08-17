Супруга шоумена Дмитрия Диброва сообщила поклонникам печальную новость. Пост появился в личном микроблоге Полины.

Супруга шоумена Дмитрия Диброва сообщила поклонникам печальную новость. Пост появился в личном микроблоге Полины.Полина Диброва рассказала, что телеведущий забыл в кафе аэропорта Барселоны красный чемодан, в котором находись ее вещи. Женщина до сих пор не может прийти в себя после случившегося."Я в трауре. Вчера в аэропорту Барселоны мы забыли красный чемодан. А этот чемодан был мой: 4 пары обуви, два ремня, 2 сумки, вся моя декоративная косметика... наконец, украшения. Честно говоря, вчера чуть не ревела", – поделилась Полина Диброва.В конце поста женщина попросила подписчиков поделиться своими историями о забытых вещах. "Может, кто сталкивался с подобным? Что делать? Как думаете, найдут?", – поинтересовалась она у пользователей.Материал дополняется.