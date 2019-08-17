В Якутии эвакуирована шахта Денисовская. Были эвакуированы 60 горняков. Эвакуацию вызвал пожар на подстанции шахты. Здесь горел распределительный бак. Огонь был потушен. Подстанция не пострадала. Спустя полтора-два часа подача электроэнергия на шахту была восстановлена по временной схеме.

В Якутии эвакуирована шахта "Денисовская". Были эвакуированы 60 горняков. Эвакуацию вызвал пожар на подстанции шахты. Здесь горел распределительный бак. Огонь был потушен. Подстанция не пострадала. Спустя полтора-два часа подача электроэнергия на шахту была восстановлена по временной схеме.Шахту в Нерюнгринском районе Якутии тушили 16 пожарных. Они использовали для борьбы с огнем пять единиц техники, сообщает ТАСС. Погибших и пострадавших на пожаре нет.