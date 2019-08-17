Женщина думала, что сможет получить компенсацию

Женщина думала, что сможет получить компенсациюЗа месяц 46-летняя жительница Гусь-Хрустального перевела мошенникам почти миллион рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Женщина обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина якобы занимался делом по факту незаконного оборота поддельных БАДов. Местной жительнице он пообещал компенсацию в 15 миллионов рублей. Для решения бюрократических дел нужно было внести небольшую сумму.На протяжении месяца женщине звонили «следователи» и «адвокаты». Для убедительности мошенники называли выдуманные имена и фамилии. Женщина продолжала переводить суммы через систему интернет-платежей.В итоге злоумышленники смогли вытянуть из нее 917 тысяч рублей. Потерпевшая занимала деньги у друзей и знакомых, брала кредиты. Она начала что-то подозревать только после того, как приятел проверили номера телефонов мошенников в интернете.Полиция проводит проверку.