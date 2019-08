Неудачной первоапрельской шуткой и абсолютно безумной идеей назвали в Дании планы Соединенных Штатов. Как стало известно, Дональд Трамп на полном серьезе решил купить у скандинавской страны самый большой в мире остров Гренландию.

"Неудачной первоапрельской шуткой" и "абсолютно безумной идеей" назвали в Дании планы Соединенных Штатов. Как стало известно, Дональд Трамп на полном серьезе решил купить у скандинавской страны самый большой в мире остров Гренландию.Дональд Трамп обожает сделки, а возможная покупка Гренландии, о которой первой написала деловая газета The Wall Street Journal, точно потянет на сделку столетия. По данным издания, президенту США нравится обсуждать тему со своими советниками, и кто-то из них главу Белого дома вроде бы даже поддержал. Юрисконсультам уже поручили провести правовую экспертизу проекта. Экономическую Трамп, видимо, провел сам. Дания, которой принадлежит крупнейший в мире остров, сейчас в непростом финансовом положении."Президент, очевидно, заинтригован этой идеей, вне зависимости от того, всерьез ли он рассматривает этот проект", — считает Вивьен Салама, политический обозреватель издания The Wall Street Journal."Что такого привлекательного для нас в Гренландии? Зачем нам ее покупать?" — задается вопросом Дон Лемон, ведущий телеканала CNN."Гренландия является источником природных ресурсов, благодаря своему расположению. Также это отличная стратегическая позиция с военной точки зрения. Конечно, с точки зрения конкуренции с Китаем и Россией в Арктике, иметь там военную базу — очень важный аспект для США", — объясняет Вивьен Салама, политический обозреватель издания The Wall Street Journal.Территория в 2 миллиона квадратных километров. 50 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти на шельфе. Месторождения золота и меди, молибдена и палладия, урана и алмазов. Собеседники The Wall Street Journal сравнивали покупку Гренландии с покупкой Аляски, указывая и на ее стратегическое значение. Вашингтон мечтает расширить свое военное присутствие в Арктике, бросив вызов России. Расположенной в Гренландии авиабазы Туле, где у американцев находятся системы раннего предупреждения о ядерной ударе, им недостаточно. Кстати, эта заполярная база появилась у США при Гарри Трумэне. В 1946 году он, как и Трамп, тоже приценивался к острову и предлагал за него за 100 миллионов долларов. Но датчане и тогда, и сейчас непреклонны как фьорды."Я подумал, что это преждевременная первоапрельская шутка, потому что нельзя просто взять и купить страну. А Дональд Трамп, похоже, считает, что может", — говорит Майкл Ааструп Дженсен, председатель комитета по иностранным делам в парламенте Дании.И это еще довольно дипломатичный комментарий. На родине Ганса Христиана Андерсена многие сочли Трампа сказочником. А некоторые даже сказочником опасным."Если это правда, что он (Трамп) работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", — сообщил представитель Датской народной партии Сёрена Йесперсена.Пикантности ситуации добавляет и предстоящий в начале сентября визит Трампа в Копенгаген, где президенту США придется взглянуть в глаза всем этим людям. У американских либералов, тем временем, подготовлен альтернативный вариант сделки. Не Гренландию нужно отдавать Америке, а Трампа отдать гренландцам, считают они."Хочу обратиться к человеку, который предоставил эту информацию The Wall Street Journal: если вы имеете возможность так жестоко разыграть президента, понимая принцип работы его мозга и его эго, пожалуйста, сделайте стране одолжение, скажите ему: эй, Дональд, я слышал, что Гренландия ищет короля-диктатора, вы сможете стать королем Гренландии, если только откажетесь от должности президента США", — предложила Рэйчел Мэддоу, ведущая телеканала MSNBC.Но проще растопить весь лед Гренландии, чем заставить Трампа отказаться от переизбрания. Накануне на митинге в Нью-Гэмпшире трое попытались, выскочили с плакатами. Трамп, смотревший на потасовку издалека, перепутал протестующих со сторонником, который пытался их оттеснить. Получилось, что бьет своих, чтобы чужие боялись."У этого парня серьезные проблемы с весом, иди домой и начни заниматься спортом. Уберите его из зала, пожалуйста. У него проблемы посерьезнее, чем у меня, чем у всех нас", — заявил Дональд Трамп.Впрочем, проблемы с политическим весом у Трампа тоже наметились. Даже лояльный ему телеканал Fox в своем опросе фиксирует рост трамповского антирейтинга. Число недовольных увеличилось до 56 процентов. Так что разговор о покупке заполярных территорий может быть чем-то вроде разговора о стене на южной границе. Избирателям нравится, а заплатит Мексика, или заплатят Дании — дело десятое.