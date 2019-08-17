После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.Ранее представитель российского генконсульства в Анталье сообщил о проблеме с вылетом в Россию туристов из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости. Представители российской дипмиссии вели переговоры с авиакомпанией Nordwind и туроператором "Пегас Туристик".