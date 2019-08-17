Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в интервью западным СМИ обвинил Россию в краже американских технологий, в том числе по созданию гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в интервью западным СМИ обвинил Россию в краже американских технологий, в том числе по созданию гиперзвукового оружия.В своем "Фейсбуке" Захарова напомнила о том, как Вашингтон "украл" у России здания диппредставительств в Сан-Франциско, Вашингтоне, Сиэтле, Мэриленде и Нью-Йорке, а также "выкрал большое число граждан России из третьих стран"."Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", — добавила Захарова.Кроме того, она предложила присылать ей "интересные исторические факты и современные данные" о том, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира"."Будет интересно посчитать", — добавила дипломат.В разгар скандала с "отравлением" Скрипалей российская дипломатическая собственность была передана американской стороне по требованию госдепартамента США.