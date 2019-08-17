В музее истории Киева показали, какие картины выбрал для своего офиса новый президент Украины. Выбор Владимира Зеленского и его окружения пал на картины современных украинских художников, где изображены пингвины в Раде, голая девушка в метро и другие любопытные персонажи.

Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.Фотографии их опубликовала в своем "Фейсбуке" замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко.Для президентского офиса выбор их весьма специфичен: есть среди них и изображения пингвинов в Верховной раде, и голая девушка в метро, и бабушки на скутерах и с мешками на спинах, и изображения современного города с вывеской "Шаурма".Обращает на себя внимание и фото из приемной президента, где на столике – очевидно, с намеком, стоит фигурка Ждуна.