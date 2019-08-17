Жена командира самолета Дамира Юсупова, совершившего аварийную посадку самолета А321 на кукурузное поле, сообщала, что ее муж не знал о присвоении ему звания Героя России.

Жена командира самолета Дамира Юсупова, совершившего аварийную посадку самолета А321 на кукурузное поле, сообщала, что ее муж не знал о присвоении ему звания Героя России.Как передает РБК, первым человеком, от которого пилот узнал о высокой награде, стала его жена.По словам Натальи Юсуповой, после того, как она сообщила о новости мужу, он в ответ промолчал.Родители Юсупова рассказали, что никогда не сомневались в сыне и другого от него не ожидали. Об этом РИА Новости заявила представитель администрации Сызрани. Она отметила, что об этом отец пилота Касим Камилович и его мать, Минзиля Абдулхаевна сообщили на встрече с мэром города, который поблагодарил их за сына и вручил ценные подарки.Собеседница агентства добавила, что отец Юсупова тоже летчик гражданской авиации, а мать работала на аэродроме.Авиакомпания "Уральские авиалинии" пока не планирует закупать новый самолет взамен поврежденного при аварийной посадки, проинформировали представители авиаперевозчика. Отмечается, что в 2019 году, как и планировалось, компания купит пять лайнеров Airbus A320neo.15 августа 2019 года самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus-321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский, направляясь в Симферополь. При взлете в оба двигателя попала стая чаек, что привело к отказу техники. У пилотов оставались доли секунды на принятие правильного решения. Они выключили двигатели и посадили лайнер на "брюхо" на местном кукурузном поле. Полет длился менее двух минут.В результате авиапроисшествия за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.