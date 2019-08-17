В подъезде стоит ужасный запах, а недавно грызуны перегрызли водопроводную трубу, и несколько квартир в доме затопило.

Жительница Московской области поселила у себя в квартире несколько десятков крыс. Соседям такая затея не нравится – в подъезде стоит ужасный запах, а недавно грызуны перегрызли водопроводную трубу, и несколько квартир в доме затопило.Сама история началась полгода назад. По словам соседей, изначально в квартире было 20 крыс, теперь их гораздо больше. Местные жители обращались в санэпидемстанцию и полицию за помощью. Но никто помочь жильцам не смог – двери никому не открывает, и в целом закон не нарушает. Соседи в ближайшее время планируют подавать иск в суд. Грызуны между тем наблюдают за происходящим из окна квартиры своей хозяйки, сообщает Telegram-канал Mash.