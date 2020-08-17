Первый этап пройдёт 20 августа, второй – 28 августа.

Уже завтра заканчивается прием документов на должность главы Коврова. Накануне состоялось первое заседание новой коммисииНа нем председателем был избран Дмитрий Базунов единогласно.Также единогласно были выбраны заместитель председателя, им стал Денис Лякишев и секретарь комиссии – Светлана Храпкова, сообщил портал "Ковров сегодня".Напомним,Михаила Шикина, Дмитрия Базунова и Светлану Храпкову. От обладминиситрации - Денис Лякишев(директор департамента региональной политики), Михаил Новиков (директор департамента юстиции) и Михаил Фомин (ведущий консультант отдела взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления департамента региональной политики).Депутаты ковровского горсовета на внеочередном заседании должны были выбрать главу города. Но конкурс не состоялся, так как Андрей Наумов, один из двух кандидатов на эту должность, накануне вечером неожиданно снялся с голосования. В итоге ковровские народные избранники были вынуждены объявить о проведении повторного конкурса. Сам Андрей Наумов, в настоящий момент он по-прежнему исполняет обязанности главы Коврова.