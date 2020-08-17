Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 115; больных с признаками внебольничной пневмонии – 15.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 115; больных с признаками внебольничной пневмонии – 15.По состоянию на 16 августа на стационарном лечении находились 30 пациентов с ОРВИ и 367 – с пневмонией.5280 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 15 августа – 3 человека.За период наблюдения в области отмечено 184 летальных случая.