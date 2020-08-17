Несмотря на то, что протесты в Белоруссии начались еще 9 августа, массовый характер они приобрели именно после противоправных действий силовиков. Но в МВД уверены, что жертвами являются именно правоохранители.

Несмотря на то, что протесты в Белоруссии начались еще 9 августа, массовый характер они приобрели именно после противоправных действий силовиков. Но в МВД уверены, что жертвами являются именно правоохранители.По крайней мере, так считает министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. Еще недавно извинявшийся за действия подопечных на улицах глава МВД назвал действия демонстрантов "беспределом" и пообещал им симметричный ответ.Караев заявил, что участники акций терроризируют сотрудников ОМОНа телефонными звонками. По его словам, митингующие добрались даже до жен и детей членов особых отрядов милиции. Политик заявил, что "сдерживается", чтобы не отдать радикальные распоряжения силовикам, но не уточнил, насколько хватит его "терпения".Министр также не объяснил, что именно намерены предпринят в ведомстве. Однако он сделал протестующим недвусмысленный намек"А если мы найдем их детей и жен, что будет?", – сказал Юрий Караев.Глава МВД считает, что силовикам следовало пресечь даже мирные акции, поскольку они "переросли в побоище". Но тут же опомнился и добавил, что правоохранители выступают за мир.Напомним, что в ходе протестов в Белоруссии сотрудники ОМОНа и правоохранительных органов неоднократно избивали и применяли другие виды насилия к участникам акций. В ход шли дубинки, светошумовые гранаты и даже пули. Многие демонстранты получили травмы, один из митингующих погиб.