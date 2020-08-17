× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/17-08-2020-aktualnaya-sxema-teplosnabzheniya-goroda-vladimira-razmeshhena-v-internete.html" target="_blank">Актуальная схема теплоснабжения города Владимира размещена в интернете</a> - Принимаются замечания и предложения по ее проекту.