Принимаются замечания и предложения по ее проекту.
Принимаются замечания и предложения по ее проекту.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» опубликован проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Владимир.
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Замечания и предложения по опубликованным материалам могут быть направлены по 03.09.2020 (включительно) в рабочие дни с 08.30 час. до 17.00 час. на адрес электронной почты: [email protected]
и по номеру телефона 8 (4922) 53-42-36, либо по почте по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.95а.