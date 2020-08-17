Экс-начальница Росгвардии по Владимирской области так и не призналась в получении взяток.

Экс-начальница Росгвардии по Владимирской области так и не призналась в получении взяток.Напомним, что по версии следствия, в 2018 году начальница регионального управления Росгвардии потребовала от своих подчиненных денег, якобы для успешного прохождения ревизорских проверок, но на деле оставила деньги себе.Слушание , в которых обвиняется бывший начальник регионального управления Росгвардии по Владимирской области, продолжается в Октябрьском суде города Владимира. Накануне было оглашено обвинительное заключение, в котором по 5 разным эпизодам ей грозит 6 лет колонии.