31 августа на телеканал СТС вернется любимый многими ситком. В четвертом сезоне сериала СеняФедя появится актриса Анна Старшенбаум. Вокруг героини девушки будут кипеть нешуточные страсти.

31 августа на телеканал СТС вернется любимый многими ситком.В четвертом сезоне сериала "СеняФедя" появится актриса Анна Старшенбаум. Вокруггероини девушки будут кипеть нешуточные страсти.Анне доверили роль Даши. Персонаж артистки – дочь владелицы квартиры, которую арендует Федя. Первое время блондинка вызывает ухолостяка раздражение, однако со временем в нем просыпаются противоположныечувства.По словам Анны Старшенбаум, она впервые получила роль вситкоме. Артистке было непросто на съемочной площадке. "В любомслучае я получила прекрасный опыт, который дополнит мою копилочку", – поведалазнаменитость.Артистка добавила, что во время работы ее экранный партнерМихаил Тарабукин открылся для всех с новой стороны. Ранее артисту не приходилось играть любовь."Мне в целом непросто работать с актрисами, тем более влюбовных сценах. Просто всю жизнь играю характерных мальчиков, безромантических линий", – признался Тарабукин.Первое время Старшенбаум и ее партнеру было сложно вместесуществовать в кадре. Артисты оказались слишком темпераментными. Тем не менее Михаил и Анна справились с романтическими сценами. Правда, этому предшествоваланебольшая подготовка – артисты поболтали вне камер, это позволило разрядитьобстановку.Говоря о своем персонаже, Михаил отметил, что в целомдоволен его выбором дамы сердца. Феде, по его словам, нужна яркая, необычная,чумовая женщина, и Даша именно такая.Напомним, что работа над четвертым сезоном стартовала еще в начале года. Из-за пандемии съемки пришлось заморозить. Наплощадку творческий коллектив ситкома вернулся летом. Артистам пришлосьв жару носить шубы и пуховики, ведь по сценарию действие происходит зимой.