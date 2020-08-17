У "Белого дома" выставлен пикет с плакатом и пнем - в качестве вещественного доказательства вырубки леса.

У "Белого дома" выставлен пикет с плакатом и пнем - в качестве вещественного доказательства вырубки леса.На спиле дерева надпись: "Моя смерть на совести Букалова!" Это выступление стало продолжением протеста местных жителей против вырубки Кипревского леса в Киржачском районе.Напомним, что в начале лета "Вести" рассказывали о том, что в деревне Кипрево выпиливают вековые деревья. Участок в 5 гектаров, находящийся на балансе муниципалитета, глава сельского поселения собиралась использовать для выделения многодетным семьям.Светлану Кондратьеву, которая уже покинула свой пост по собственному желанию,и Илью Букалова в превышении полномочий. Сейчас вырубка приостановлена, сообщил "Вестям" глава администрации Илья Букалов. Однако активисты ему не верят и продолжают протестовать - на этот раз уже на областном уровне.Поднявший тревогу в Интернете блогер Дмитрий Захаров передал в общественную приемную Владимира Сипягина тот самый пень и обращение. В нем, в частности, говорится, что было спилено не 8 деревьев, как утверждает Букалов, а минимум 50. И остаются опасения, что на проблемном участке вскоре начнется строительство.Смотрите подробности скандала в следующих выпусках "Вести Владимир".