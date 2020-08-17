Рога, копыта и строительный мусор. За высокой травой и борщевиком с человеческий рост буквально в километре от села Павловское, обнаружены места свалки. Как утверждает местный житель, с

Рога, копыта и строительный мусор. За высокой травой и борщевиком с человеческий рост буквально в километре от села Павловское, обнаружены места свалки. Как утверждает местный житель, с каждым разом мусора здесь становится всё больше. Виктор Макаров, местный житель: Свалка, на которой мы сейчас находимся она появилась здесь по весне этого года. Шел я с рыбалки