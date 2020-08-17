Во Владимире подтверждено больше тысячи случаев заражения

По состоянию на 17 августа, согласно данным Управления Роспотребнадзора, во Владимирской области лабораторно подтвердились 24 новых случая заболевания коронавирусом.4 новых случая выявлено в Ковровском районе;3 – в Гороховецком;3 – во Владимире;3 – в Петушинском;2 – в Гусь-Хрустальном;2 – в Муромском;2 – в Александровском;1 – в Кольчугинском;1 – в Радужном;1 – в Меленковском;1 – в Селивановском;1 – в Юрьев-Польском.Всего на территории Владимирской области выявлено 5972 случая COVID-19. Больше всего инфицированных зафиксировано во Владимире – 1012, Гусь-Хрустальном районе – 847 и в Петушинском районе – 677.