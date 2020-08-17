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Выбор редакции - компас в море новостей!
НАРОДНЫЙ РЕПОРТАЖ
Владимирцы возмущены грязью на центральной улице города
ПО ЗАКОНАМ КОВИДНОГО ВРЕМЕНИ
Школы во Владимирской области будут работать по новым правилам
ДОЖИТОЧНЫЙ МАКСИМУМ
Большинство пенсионеров во Владимирской области получают менее 16 тысяч рублей
МУСОР ЯМОЧКУ НАЙДЕТ
Несанкционированная свалка появилась в Петушинском районе
ХУДОЖНИК ГОЛИЦЫН, ТОЧИТЕ РЕЗЦЫ Потомок князей Голицыных откроет выставку в Коврове