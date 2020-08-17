За несоблюдение антикоррупционного законодательства. Речь идет о Дмитрии Бутрякове и Дмитрии Дудорове.

Сегодня в Камешковском райсовете досрочно прекратили полномочия двух депутатов за несоблюдение антикоррупционного законодательства. Речь идет о Дмитрии Бутрякове и Дмитрии Дудорове.Оба этих теперь уже экс-депутата не предоставили сведения о своих доходах и доходах членов своих семей, а так же об имуществе, которым они владеют. Сделать это нужно было традиционно до 1 апреля. Но из-за пандемии президент Владимир Путин продлил срок предоставления сведений до 1 августа. Тем не менее, по данным Камешковской районной прокуратуры и Департамента безопасности Владимирской области информация от Бутрякова и Дудорова так и не поступила.Прокурор Камешковского района Максим Кротов в своем представлении в Камешковский райсовет подчеркнул, что подобное нарушение является существенным и недопустимым, нарушающим принципы организации местного самоуправления и противодействия коррупции. В итоге райсовет принял решения о досрочном прекращении 17 августа полномочий депутатов Совета народных депутатов Камешковского района шестого созыва Бутрякова Дмитрия Анатольевича и Дудорова Дмитрия Сергеевича, и направил эти решения в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района.Глава Камешковского района и председатель райсовета В. Рыжов так прокомментировал принятие данных решений: "Депутат не имеет права игнорировать исполнение закона, тем более по противодействию коррупции. Они не представили сведения до 1 апреля, как изначально установлено законодательством. Далее ни в апреле, ни в мае. Затем срок был продлен до 1 августа. Но они не сделали это и в новый срок. На мой взгляд, это явное неуважение к закону. В подобных случаях лица, замещающие муниципальные должности, состоящие в трудовых отношениях, вообще увольняются в связи с утратой доверия. Для депутатов, работающих на не освобожденной основе, предусмотрено досрочное прекращение полномочий. Это законодательная обязанность Советов. Что и было сделано".(Фото: Аппарат Совета народных депутатов Камешковского района)