Есть мужчины, которые регулярно выпрашивают у женщин деньги: потому что у них сложные времена, нужно вложиться в очень перспективный проект, подвело здоровье, обманул партнер. Они обещают вернуть, даже с процентами или в двукратном размере, а заодно поют песни о неземной любви. Как поступать в таких ситуациях?

Естьмужчины, которые регулярно выпрашивают у женщин деньги: потому что у них сложныевремена, нужно вложиться в очень перспективный проект, подвело здоровье, обманулпартнер. Они обещают вернуть, даже с процентами или в двукратном размере,а заодно поют песни о неземной любви. Как поступатьв таких ситуациях?Еслимужчина просит у вас деньги – видимо, они у вас есть. А еще вы очень добрая женщина,у которой их можно выпросить. Но давать деньги нельзя. Если мужчина оказался вфинансовой яме – он должен научиться выбираться из нее сам. Получив денежнуюпомощь, разбираться с проблемой самостоятельно уже не нужно, отметил специалистпо гендерной психологии.мужчин нет "рейтинга достойных способов решения проблем". Возможно,он был у рыцарей или самураев, но у современных представителей сильной половинычеловечества такой кодекс чести отсутствует, поэтому клянчить деньги у женщинне является чем-то недостойным. Если этот способ сработал – он мужчину вполнеустроит, и не нужно стараться сделать что-то самостоятельно.Взятыеденьги вряд ли вернутся: партнер начнет снова оправдываться сложными временамиили женской меркантильностью.Не давайте мужчине деньги даже если оночень-очень просит, если ему очень-очень надо. Если он прогорел, не рассчиталриски, не предусмотрел наличие финансовой подушки – значит ему нужно научитьсярешать проблемы. Если партнер говорит "нет денег", ответ может бытьтолько один: "иди заработай". Он должен сделать это сам, иначе он –альфонс, вне зависимости от размера одалживаемой у женщины суммы, подытожил психолог.