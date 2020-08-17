Очень многие дети не любят носить школьную форму, считая ее безликой, скучной и непривлекательной.

Очень многие дети не любят носить школьную форму, считая ее безликой, скучной и непривлекательной. А вот дизайнеры в очередной раз доказывают обратное. О том, как правильно подобрать одежду для ребёнка, чтобы она не только вписывалась в дресс-код, но и выделялась на общем фоне, в интервью "Вестям" рассказала дизайнер Наталья Рязанова.