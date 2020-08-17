Нужен ли городу такой подарок? На заседании общественного совета мнения разделились.

В Коврове появится ещё один памятник. В администрацию города поступило обращение от участников проекта «Аллея Российской славы» увековечить знаменитого конструктора Михаила Калашникова.Сам памятник Коврову подарят. А вот подиум с доставкой и установкой, чуть более 100 тысяч рублей, лягут на плечи городского бюджета. Нужен ли городу такой подарок? На заседании общественного совета мнения разделились. Одни высказались так: «Если дарят, надо брать». Другие не нашли места данному памятнику в архитектурном плане Коврова. Но после долгих обсуждений большинством голосов решили, что памятнику быть. Теперь администрации предстоит выбрать место его установки. Сообщают .