Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о протестующих сотрудниках заводов. По его мнению, работе крупных предприятий ничего не угрожает.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о протестующих сотрудниках заводов. По его мнению, работе крупных предприятий ничего не угрожает.Утром 17 августа глава государства прилетел на вертолете на территорию Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), чтобы поговорить с сотрудниками предприятия. В ходе визита Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с забастовками рабочих.Белорусский политик отметил, что заводы по всей стране продолжают работать. В стачках якобы участвуют от 150 до 200 человек. По мнению президента, такое количество бастующих "погоды не делает", сообщает агентство БелТА.Лукашенко рассказал, что на самом деле количество рабочих на предприятиях превышает допустимое количество. Власти намеренно держат "лишнюю численность", чтобы люди могли прокормить себя и своих близких в разгар пандемии."Кто хочет работать, пусть работает. Если люди не хотят работать, мы их не заставим", – сказал .20 Апр 2020 в 3:18 PDTНапомним, на прошлой неделе во многих городах Белоруссии начались массовые забастовки. На митинги вышли сотрудники Минского автомобильного завода, Минского электротехнического завода, Белорусской атомной электростанции.