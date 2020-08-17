Уже через месяц в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр

Уже через месяц в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости. Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи: «Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины