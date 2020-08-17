Во Владимирскую область поступило 76 аппаратов искусственной вентиляции легких от минпромторга. Пресс-служба администрации области уточняет, что все они современные и будут распределены

Во Владимирскую область поступило 76 аппаратов искусственной вентиляции легких от минпромторга. Пресс-служба администрации области уточняет, что все они современные и будут распределены между 10 медучреждениями области. Аппараты отправятся в Ковров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Владимир, Муром. «В частности, 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких получит Ковровская многопрофильная городская больница №1, 17 – Городская больница №6 г. Владимира,