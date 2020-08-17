Администрация города Владимир ищет подрядчика на реставрацию бывшего кинотеатра «Художественный».

Администрация города Владимир ищет подрядчика на реставрацию бывшего кинотеатра «Художественный». На разработку проекта восстановления этого исторического здания мерия готова выделить 1,3 миллиона рублей. КаксообщилиВестям" в горадминистрации, главной задачей вернуть кино в стены кинотеатра. Власти обещают сохранить небольшие кинозалы.Напомним, здание кинотеатра «Художественный» - под охраной государства. У здания - статус памятника культуры регионального значения. Историческое название кинотеатра- «Ампир». Он был открыт больше века назад, в 1913-ом году. «Художественный» - любимый кинотеатр нескольких поколений владимирцев. В новом тысячелетии у здания- несчастливая судьба. Кинотеатр «Художественный» . 2 раза его выставляли на торги. Успехом не увенчались и попытки концессии. Историческое здание продолжало разрушаться. Как отметил Андрей Шохин, восстанавливать «Художественный» теперь будут за счёт средств из городской казны. Иск о банкротстве бывшего арендатора кинотеатра «Художественный»подала мэрия ВладимираОн задолжал городу2,15 млн рублей.Концессионер должен был провести в здании капитальные работы. Но за всё время концессии не сделала ничего, кроме косметического ремонта фасада. Мэрия отсудила у предприятия почти миллион за срыв сроков.