В эфире одного из популярных политических ток-шоу на телеканале НТВ одиозный политик позволил себе ряд жестких высказываний о внешности певицы. Ее реакция не заставила себя ждать.

В эфире одного из популярных политических ток-шоу на телеканале НТВ одиозный политик позволил себе ряд жестких высказываний о внешности певицы. Ее реакция не заставила себя ждать.Когда на экранах в студии передачи демонстрировались фотографии исполнительницы, Владимир Жириновский "пошел в разнос". Он призвал ограничить свободу 49-летней звезды, а комментируя эпатажную внешность знаменитости, сравнил ее с "чудищем" и "обезьяной".Через некоторое время Наргиз Закирова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте запись, в которой обратилась к СМИ с требованием придать огласке поведение лидера ЛДПР. Исполнительница подчеркнула, что Жириновский фактически позволил себе оскорбление ее личности, что является административным правонарушением.Однако на этом месть Закировой не закончилась. Как сообщает , В понедельник певица опубликовала еще один пост, прикрепив к нему тот самый отрывок передачи, где Владимир Жириновский произносит ругательства в ее адрес. В описании к публикации Наргиз рассказала, что посоветовалась со своим юристом, который рассказал, что произнесенное политиком является унижением чести и достоинства и попадает под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях России.13 Авг 2020 в 3:18 PDTНаргиз Закирова пояснила, что своей записью решила уведомить Жириновского и общественность о факте нарушения. Судя по всему, она намерена встретиться с лидером ЛДПР в суде. Стоит отметить, что если политика признают виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.