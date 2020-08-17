Нефролог Людмила Артюхина рассказала, что самым опасным продуктом для почек является обычная соль. Ее чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем и ..

Нефролог Людмила Артюхина рассказала, что самым опасным продуктом для почек является обычная соль. Ее чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации.Артюхина отметила, что коварство соли заключается в том, что вызываемые ее избытком недуги могут до последнего протекать бессимптомно. В результате люди обращаются к врачам, когда болезнь уже находится в запущенном виде. Однако доктор отметила, что на проблемы с почками могут указывать такие признаки, как высокое давление, отечность, слабость и утомляемость, передает