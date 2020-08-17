Исследователи выяснили, в каких регионах России продается самый дешевый бензин АИ-92. Рейтинг был составлен на основе объема топлива, который местные жители могут себе позволить на среднюю ..

Исследователи выяснили, в каких регионах России продается самый дешевый бензин АИ-92. Рейтинг был составлен на основе объема топлива, который местные жители могут себе позволить на среднюю зарплату по региону.Выяснилось, что наиболее доступный бензин продается в Ямало-Ненецком автономном округе. Там граждане могут позволить себе 2160 литров топлива в месяц при стоимости 41,7 рубля за литр. На втором месте оказалась Москва: в столице можно заправиться на 1939 литров, заплатив по 43,1 рубля за каждый. Замыкает тройку лидеров Чукотка. С местными зарплатами жители могут рассчитывать на 1727 литров бензина по 56 рублей за литр, сообщает .