«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 29 июня по 8 августа. Свыше 120 тыс.

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 29 июня по 8 августа. Свыше 120 тыс. камер, установленных компанией, обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов ЕГЭ. Для сдачи ЕГЭ в 2020 году было задействовано свыше 60 тыс. аудиторий в более 4,5 тыс. пунктах