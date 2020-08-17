Спорная территория. Тонны московского мусора продолжают стекаться на границу с Владимирской областью.

Спорная территория. Тонны московского мусора продолжают стекаться на границу с Владимирской областью. Очередная несанкционированная свалка образовалась в Петушинском районе на 94 км федеральной трассы м7Напомним, несколько недель назад Вести рассказывали о пожаре на свалке твердых бытовых отходов в селе Нагорное. Тогда сотни местных жителей вышли на акцию протеста с требованием остановить московских предпринимателей, которые уже несколько лет тайно свозят в район тонны мусора. После этого власти перекрыли все подъезды к старой свалке, но на границе с Орехово-Зуевским районом Московской области, буквально в нескольких десятках метрах от реки Киржач образовалась новая.Светлана Шарко, жительница п.Городищи-Более 3 недель назад вот эта свалка образовалась, так как был закрыт полигон в городе Покров и предположительно наверное мусоровозы ночью скорее всего приезжали сюда и вывезли таким способом мусор.Смогут ли власти договориться о том, чья это свалка. Все подробности смотрите в сюжете Александра Сыпченко в вечернем выпуске Вестей.