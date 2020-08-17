Во время патрулирования станции "Курская" кольцевой линии столичного метрополитена старший сержант полиции увидел, как к краю платформы приближается мужчина. Потеряв равновесие, пассажир упал на рельсовый путь...
«В Москве полицейский отдельного батальона 4-го отдела Управления внутренних дел на Московском метрополитене Александр Загорский спас человека, упавшего на рельсы перед подъезжающим поездом.
Во время патрулирования станции «Курская» кольцевой линии столичного метрополитена старший сержант полиции увидел, как к краю платформы приближается мужчина. Потеряв равновесие, пассажир упал на рельсовый путь.
Стоящий рядом полицейский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда. К этому моменту его напарник уже вызвал наряд скорой медицинской помощи.
Спасенный гражданин пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал несколько дней. Находясь на станции, он почувствовал резкое недомогание, в результате чего упал. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Времени для раздумий не было, – рассказал Александр Загорский. – Я понимал, что мужчина не сможет самостоятельно выбраться на платформу станции, любое промедление могло обернуться трагедией».
Благодаря грамотным и решительным действиям старшего сержанта полиции Александра Загорского жизнь человека была спасена.
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