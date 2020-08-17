Во время патрулирования станции "Курская" кольцевой линии столичного метрополитена старший сержант полиции увидел, как к краю платформы приближается мужчина. Потеряв равновесие, пассажир упал на рельсовый путь...

«В Москве полицейский отдельного батальона 4-го отдела Управления внутренних дел на Московском метрополитене Александр Загорский спас человека, упавшего на рельсы перед подъезжающим поездом.Во время патрулирования станции «Курская» кольцевой линии столичного метрополитена старший сержант полиции увидел, как к краю платформы приближается мужчина. Потеряв равновесие, пассажир упал на рельсовый путь.Стоящий рядом полицейский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда. К этому моменту его напарник уже вызвал наряд скорой медицинской помощи.Спасенный гражданин пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал несколько дней. Находясь на станции, он почувствовал резкое недомогание, в результате чего упал. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Времени для раздумий не было, – рассказал Александр Загорский. – Я понимал, что мужчина не сможет самостоятельно выбраться на платформу станции, любое промедление могло обернуться трагедией».Благодаря грамотным и решительным действиям старшего сержанта полиции Александра Загорского жизнь человека была спасена.Скачать видео