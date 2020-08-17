Обокрал дачников Гороховецкого района на сумму более 200 тысяч рублей. В области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя соседнего региона. По версии оперативников, в

Обокрал дачников Гороховецкого района на сумму более 200 тысяч рублей. В области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя соседнего региона. По версии оперативников, в сентябре прошлого года он залез в дачные дома на территории одной из деревень Гороховецкого района. Там 27-летний обвиняемый «разжился» дорогостоящими строительными инструментами, бытовой техникой, пневматическим оружием и туристским снаряжением. В одном из