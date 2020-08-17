Сколько заработали за год народные депутаты и первые лица города Владимира? Данные о доходах власть имущих за 2019-й год появились в открытом доступе. Андрей Шохин заработал около двух

Сколько заработали за год народные депутаты и первые лица города Владимира? Данные о доходах власть имущих за 2019-й год появились в открытом доступе. Андрей Шохин заработал около двух миллионов ста тысяч рублей. В общей долевой собственности у сити-менеджера земельный участок площадью 534 квадратных метра. Кроме того, имеется квартира на 128 квадратов, а также доли в