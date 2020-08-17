Под предлогом проверки трубопровода мужчины зашли в квартиру. Пока один из них отвлекал пенсионерку, второй в это время похитил деньги из кошелька...

«Патрульно-постовой службой полиции ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы задержан один из подозреваемых в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась 82-летняя жительница столицы. Из заявления следует, что к потерпевшей по месту ее жительства пришли двое неизвестных, которые представились сотрудниками управляющей компании. Под предлогом проверки трубопровода мужчины зашли в квартиру. Осмотрев трубы, они предложили пенсионерке произвести их замену с хорошей скидкой, от чего женщина отказалась. Проводив незнакомцев, заявительница обнаружила, что у нее отсутствуют денежные средства в размере 7 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 25-летний приезжий. Установлено, что пока один мужчин отвлекал пенсионерку, второй в это время похитил деньги из кошелька.По данному факту дознанием ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29