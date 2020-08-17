Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается удовлетворять требования протестующих, но его судьба предрешена, считает московский политолог Андрей Суздальцев. По его словам, еще один день у власти – уже достижение для Батьки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается удовлетворять требования протестующих, но его судьба предрешена, считает московский политолог Андрей Суздальцев. По его словам, еще один день у власти – уже достижение для Батьки.Действия оппозиции эксперт считает пассивными. При этом Александр Лукашенко все равно обречен, заявил Андрей Суздальцев. По его мнению, рано или поздно к белорусскому лидеру придут "полевые командиры", которые возьмут власть в свои руки и заставят покинуть президентское кресло. "Спастись ему не удастся", – уверен политолог.Конкретных сроков отставки Лукашенко эксперт называть не стал. Еще один день у власти – большое достижение для белорусского лидера, сказал Суздальцев в беседе с "Комсомольской правдой".Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что президент найдет в себе силы уйти самостоятельно. Торопить его не стоит, ведь принять такое решение Александру Лукашенко очень трудно, считает эксперт.Политолог дал оценку воскресному митингу в поддержку белорусского лидера. Он смотрелся неубедительно, констатировал Жарихин. На его взгляд, инициатива принадлежала людям из ближайшего окружения Лукашенко. Президент, вероятно, понимал, что мероприятие обречено на провал, заявил политолог.В воскресенье, 16 августа, перед Домом правительства в центре Минска прошел митинг сторонников Александра Лукашенко. По разным оценкам, организаторам мероприятия удалось собрать от трех до пяти тысяч человек, хотя государственные СМИ заявляли о 65 тысячах участников.Оппозиция провела свою акцию. Митингующие собрались у стелы "Минск – город-герой" и прошли огромной колонной до Дома правительства. В шествии приняли участие более 100 тысяч человек. Оппозиционные телеграм-каналы утверждают, что по всей республике в антиправительственных акциях участвовали более 700 тысяч белорусов.Политический кризис в республике начался после президентских выборов 9 августа. Центризбирком объявил победителем . Оппозиция не признала итоги голосования. Главный соперник главы государства Светлана Тихановская уехала в Литву.