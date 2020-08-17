Это будет постоянная экспозиция «Деревянная скульптура Михаила Голицына».

Это будет постоянная экспозиция «Деревянная скульптура Михаила Голицына».Их автор почетный разведчик недр, гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук, подарил музею большую коллекцию своей деревянной скульптуры, сообщил порталЭто его многолетнее творческое увлечение. Михаил Сергеевич Голицын - потомок древнего княжеского рода, правнук московского городского головы Владимира Михайловича Голицына, сын топографа и известного писателя Сергея Михайловича Голицына.Открытие экспозиции в небольшом новом зале Музея природы и этнографии состоится 26 августа в 14.00.