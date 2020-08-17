Ученые Джонатан Латэм и Эллисон Уилсон обнаружили записи врача, который лечил горных рабочих в китайской провинции Юньнань в 2012 году. У них были обнаружены все симптомы COVID-19. Рабочие ..

Ученые Джонатан Латэм и Эллисон Уилсон обнаружили записи врача, который лечил горных рабочих в китайской провинции Юньнань в 2012 году. У них были обнаружены все симптомы COVID-19.Рабочие занимались уборкой шахт от фекалий летучих мышей. Позже у них начались боли, появился кашель и высокая температура, а затем развилась пневмония. Горняков подключили к ИВЛ, но трое из шести человек все равно умерли, а их анализы были доставлены в лабораторию в Ухане. Специалисты уверены, что именно так появился коронавирус, сообщает