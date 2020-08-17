Игорь Пантюшин провел проверку в федеральном казенном учреждении ИК- 10, расположенном в селе Ликино Судогодского района.

Прокурор области Игорь Пантюшин провел проверку в федеральном казенном учреждении ИК- 10, расположенном в селе Ликино Судогодского района.В проверочных мероприятиях принял участие также начальник УФСИН России по Владимирской области Алексей Гиричев.Проверили промышленную и жилую зоны, помещения медицинской части и столовой, а также провел личный прием осужденных, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Выявлены нарушения в части организации труда, материально-бытового обеспечения деятельности учреждения. А также проведения воспитательной работы, соблюдения требований пожарной безопасности и оказания медицинской помощи содержащимся в колонии женщинам.В адрес начальника областного УФСИН направлено представление, вопрос находитсяна контроле прокурора области.