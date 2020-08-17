«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», разработала ряд подсистем (адаптеров), которые позволяют коммерческим организациям подключаться к инфраструктуре электронного правительства.

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», разработала ряд подсистем (адаптеров), которые позволяют коммерческим организациям подключаться к инфраструктуре электронного правительства. Адаптеры являются частью комплексной платформы доступа (КПД), созданной компанией в 2018 году. «Совкомбанк» стал первым банком, который использует решение «Ростелекома» для работы с цифровым профилем гражданина. Адаптеры, разработанные компанией «РТ Лабс» — основным поставщиком услуг по эксплуатации