Отказали в регистрации незаконно? Двое кандидатов в депутаты Гороховецкого района ошеломлены, что в облизбиркоме их считают кандидатами с судимостями. Напомним, председатель облизбиркома

Отказали в регистрации незаконно? Двое кандидатов в депутаты Гороховецкого района ошеломлены, что в облизбиркоме их считают кандидатами с судимостями. Напомним, председатель облизбиркома на брифинге для журналистов заявил, что некоторые кандидаты не указали сведения о своей якобы имеющейся судимости, поэтому им было отказано в регистрации. Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области — 11 августа 2020