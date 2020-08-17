С учетом угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

С учетом угрозы заражения коронавирусной инфекцией.Роспотребнадзор дал рекомендации по организации торжественных линеек на 1 сентября. Согласно им, линейки можно проводить только на открытом воздухе и по параллелям или классам. Родителям присутствовать разрешается, однако при условии использования индивидуальных средств защиты.Также с применением повышенных мер предосторожности должен быть организован и сам учебный процесс:Среди них:Обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств;Закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий;Запрет на формирование дежурных вечерних групп из учеников разных классов;Ежедневная утренняя бесконтактная термометрия без скопления детей;Дозаторы с антисептиками при входе в учебное заведение и в санузлах;Для каждого класса установить собственное время начала уроков и перемен;Незамедлительно изолировать учащихся с признаками ОРВИ;Проведение спортивных занятий на открытом воздухе при соответствующих погодных условиях;Дезинфекция помещений во время перемен и по окончанию занятий;Дезинфекция воздушной среды;Регулярное проветривание помещений при отсутствии детей;Регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды;Работа сотрудников столовых в масках и перчатках;Организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов);Постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах;Проведение лекций по гигиеническому воспитанию детей;Сокращение числа обучающихся в одном классе (по возможности).