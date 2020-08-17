С учетом угрозы заражения коронавирусной инфекцией.
С учетом угрозы заражения коронавирусной инфекцией.
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации торжественных линеек на 1 сентября. Согласно им, линейки можно проводить только на открытом воздухе и по параллелям или классам. Родителям присутствовать разрешается, однако при условии использования индивидуальных средств защиты.
Также с применением повышенных мер предосторожности должен быть организован и сам учебный процесс:
Среди них:
Обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств;
Закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий;
Запрет на формирование дежурных вечерних групп из учеников разных классов;
Ежедневная утренняя бесконтактная термометрия без скопления детей;
Дозаторы с антисептиками при входе в учебное заведение и в санузлах;
Для каждого класса установить собственное время начала уроков и перемен;
Незамедлительно изолировать учащихся с признаками ОРВИ;
Проведение спортивных занятий на открытом воздухе при соответствующих погодных условиях;
Дезинфекция помещений во время перемен и по окончанию занятий;
Дезинфекция воздушной среды;
Регулярное проветривание помещений при отсутствии детей;
Регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды;
Работа сотрудников столовых в масках и перчатках;
Организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов);
Постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах;
Проведение лекций по гигиеническому воспитанию детей;
Сокращение числа обучающихся в одном классе (по возможности).