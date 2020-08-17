Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к народу. Политик заявила о готовности стать национальным лидером.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к народу. Политик заявила о готовности стать национальным лидером.По словам оппозиционера, сейчас граждане Белоруссии переживают сложный период в истории, "когда подлость граничит с героизмом, а отчаяние с мужеством". Светлана Тихановская отметила, что в таких непростых условиях жители страны должны сделать выбор.Женщина призналась, что у нее никогда не было иллюзий относительно политической карьеры, но судьба распорядилась так, что она возглавила оппозиционное движение. Тихановская добавила, что ценит голоса, которые отдали за нее белорусы.Политик сообщила, что готова выступить в качестве национального лидера. Она намерена разорвать "бесконечный круг", в котором страна оказалась 26 лет назад с приходом Александра Лукашенко к власти. "Страна должна войти в нормальный ритм", – подчеркнула Тихановская.Она планирует освободить всех политзаключенных и в короткие сроки подготовить законодательную базу для организации новых президентских выборов. На этот раз голосование должно быть реальным, чистым и прозрачным.рассказала, что самым главным для нее является сохранение независимости и суверенитета Белоруссии. Политик пообещала превратить страну, где правят коррупция и насилие, в страну для благополучной, безопасной и счастливой жизни.1 Авг 2020 в 8:08 PDTРанее Светлана Тихановская На участках, где голоса были посчитаны честно, политика поддержали от 60% до 70% избирателей. "Этому есть документальные подтверждения – копии протоколов", – сказала она.