ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бутыкина Александра Юрьевича 1980 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бутыкина Александра Юрьевича 1980 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2010 года.Приметы: на вид 25 лет, славянская внешность, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые короткие, лицо овальное, глаза голубые.Особые приметы: на левой стороне груди татуировка «Скорпион», на левом предплечье татуировка «Тигр» с надписью: «Северо-Кавказский регион», на кисти правой руки татуировка в виде надписи: «За ВДВ»Одежда: рубашка в сине-белую клетку, спортивные штаны с вертикальными полосками по боковым швам красного и белого цвета, спортивные тапки синего цвета, на шее – золотая цепочка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: +7 (495) 965-14-01, +7 (495) 965-20-00 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73