УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Конюшенко Эдуарда Ивановича, 1943 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Конюшенко Эдуарда Ивановича, 1943 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 10.09.2018 года.Приметы: на вид 70 лет, рост около 180 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы седые короткие, носит седые усы и бороду.Особые приметы: на правой руке деформация двух пальцев.Был одет: куртка темного цвета, темная кепка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93