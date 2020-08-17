В администрации региона бушует коронавирус. У врио заместителя губернатора Романа Годунина диагностировали КОВИД-19. Об этом в своих соцсетях заявил глава региона. Сипягин уточнил, что из

В администрации региона бушует коронавирус. У врио заместителя губернатора Романа Годунина диагностировали КОВИД-19. Об этом в своих соцсетях заявил глава региона. Сипягин уточнил, что из областного управления Роспотребнадзора пришло предписание с 17 августа временно отстранить от работы Годунина по медицинским показаниям. Отстраниться от работы, по крайней мере очной, придется и самому Сипягину, потому что на