На пожаре в Гороховце пожарные спасли человека из огня. На пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании жилого дома в Больничном переулке. К прибытию сотрудников МЧС огонь охватил

На пожаре в Гороховце пожарные спасли человека из огня. На пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании жилого дома в Больничном переулке. К прибытию сотрудников МЧС огонь охватил кухню деревянной одноэтажки и кровлю. В доме проживала супружеская пара, жена в момент возгорания была на работе, а в доме находился 51-летний муж. По всей видимости, выбраться из